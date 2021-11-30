الرئيس الفرنسي يستقبل اليوم الثلاثاء وزير الخارجية الإسرائيلي
والأحد الماضي، قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن بلاده "قلقة للغاية بشأن الاستعداد لرفع العقوبات والسماح بتدفق المليارات إلى إيران مقابل قيود غير كافية على البرنامج النووي"، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.
وكانت إسرائيل قد زودت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية بمعلومات تشير إلى أن إيران اتخذت سلسلة من الخطوات للتحضير لتخصيب اليورانيوم إلى أعلى مستوى 90 في المئة، والذي يمكن من خلاله إنتاج أسلحة نووية، بحسب مصدرين أمريكيين.
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