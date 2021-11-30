الرئيس الفرنسي يستقبل اليوم الثلاثاء وزير الخارجية الإسرائيلي

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في إطار زيارة لأوروبا تتناول الملف النووي الإيراني، ومناقشة برنامج التجسس (بيجاسوس) الذي طورته شركة (أن إس أو) الإسرائيلية، وفق القناة السابعة.والأحد الماضي، قال نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن بلاده "قلقة للغاية بشأن الاستعداد لرفع العقوبات والسماح بتدفق المليارات إلى إيران مقابل قيود غير كافية على البرنامج النووي"، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.وكانت إسرائيل قد زودت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية بمعلومات تشير إلى أن إيران اتخذت سلسلة من الخطوات للتحضير لتخصيب اليورانيوم إلى أعلى مستوى 90 في المئة، والذي يمكن من خلاله إنتاج أسلحة نووية، بحسب مصدرين أمريكيين.