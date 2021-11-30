الحية: الاحتلال دخل إلى أمتنا بالتطبيع وبعض حكومات المنطقة تمد له ترياق الحياة

رام الله - دنيا الوطنأكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على أن الاحتلال دخل إلى أمتنا بالتطبيع، ووقعت دول اتفاقيات مع الاحتلال القاتل للشعب الفلسطيني، وبعض حكومات المنطقة تمد له ترياق الحياة.وأضاف الخلية خلال في مؤتمر "برلمانيون من أجل القدس" المنعقد حالياً في أنقرة: "الاحتلال حاول التسلل إلى قلب القارة الأفريقية لأن يكون عضواً مراقباً في الاتحاد الأفريقي، لكن دولاً حكيمةً تواجه هذه الخطوة حتى الآن".وتابع عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس): "الاحتلال يحاول إنهاء قضية القدس بجعلها عاصمة له وهذا محال ما دام في شعبنا أطفال ورجال ونساء وما دام الأحرار في أمتنا، والاحتلال يعتقل عشرة نواب من المجلس التشريعي وينكل بالأسرى داخل السجون".وأشار إلى أن غزة تدفع من جماجم أطفالها ومن بيوتها وعوائلها لأنها حمت القدس ودافعت عنها، وحصار غزة لن يثني أهلها، ولكم أهل وجيش ومقاومة في فلسطين.