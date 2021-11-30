روسيا: المشاركون في فيينا قرروا استئناف عمل الخبراء بشأن العقوبات والمسائل النووية

ومن المقرر أن يعود أطراف محادثات فيينا، اليوم الثلاثاء، إلى الاجتماع بعد الجلسة الأولى من الجولة السابعة التي انتهت، أمس الاثنين، باتفاق على برنامج عمل، وتحديد مواعيد لجلستين، الأولى لرفع العقوبات، والثانية لتطورات البرنامج النووي، وفقاً للمنسق الأوروبي، أنريكي مورا.







رام الله - دنيا الوطنأكدت روسيا، اليوم الثلاثاء، أنّ المشاركين في الجولة السابعة من المفاوضات بشأن خطّة العمل الشاملة المشتركة التي استؤنفت أمس في فيينا، اتفقوا على استئناف عمل مجموعتين من الخبراء ويسعون للتوصل إلى نتيجة في أقرب وقتٍ ممكن.وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانٍ نشر على موقعها الإلكتروني: "جميع المشاركين من أكدوا من جديد التزامهم ببذل المزيد من الجهود للعودة على وجه السرعة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي".وأضاف البيان أنّه "وفضلاً عن التركيز على استمرار التفاعل المكثّف لحل القضايا التي لا تزال دون حل منذ الانتهاء من الجولة السادسة السابقة من المفاوضات، كما تم التأكيد على الرغبة في تحقيق نتيجة في أسرع وقت ممكن".وأشار البيان إلى أنّه "تم التوصل إلى اتفاق لإعادة تشغيل مجموعتي عمل من الخبراء بشأن العقوبات والقضايا النووية، وبشكلٍ عام، يعتبر المشاركون بدء المفاوضات إيجابياً وبناءً، مما يبعث على بعض التفاؤل".