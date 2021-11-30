مظاهرات احتجاجية في مدن مغربية رفضاً للتطبيع مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأقيمت في عدة مدن مغربية، أمس الاثنين، وقفات احتجاجية رفضاً للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، جاء ذلك بعد أيام من زيارة أجراها وزير الدفاع الإسرائيلي للرباط.وفي وقت سابق، دعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع (غير حكومية) المغاربة إلى المشاركة في وقفات احتجاجية رفضا للتطبيع، وفق (الأناضول).فيما شارك مئات الحقوقيين والمواطنين في فعاليات احتجاجية بمدن وجدة وبركان (شمال شرق) وبنسليمان وبني ملال وأولاد تايمة (شمال)، فيما منعت السلطات وقفة مماثلة بالعاصمة الرباط.وطالب المحتجون بوقف التطبيع، ودعم القضية الفلسطينية من خلال شعارات منها: "التطبيع خيانة"، و"ناضل يا مناضل.. ضد التطبيع ضد الصهيون"، و"إدانة شعبية.. الأنظمة العربية".وقالت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع في بيان: " إنها ترفض أن يكون المغرب مطية للكيان الصهيوني لتحقيق مشاريعه التوسعية في منطقة "المغرب الكبير".كما وأدانت الجبهة زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، للرباط بين 23 و25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.