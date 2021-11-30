إلغاء بطولة العالم بالاسكواش في ماليزيا بعد رفض دخول المنتخب الإسرائيلي للبلاد



وأرفقت جمعية الاسكواش الإسرائيلية، تقريراً إلى الاتحاد العالمي طالبت فيه بالسماح للإسرائيليين بالمشاركة في البطولة، فيما رد عليه الاتحاد بإلغاء البطولة لهذه الدورة، بسبب رفض الماليزيين السماح للإسرائيليين بدخول أراضيها، وفق (المهجر).



واستغل الاحتلال إلغاء المنافسة، وطلبت جمعية الاسكواش الإسرائيلية بعد القرار نقل المنافسة إلى دولة الاحتلال، لكن طلبها قوبل بالرفض.



فيما أصرت ماليزيا على موقفها بمنع الإسرائيليين من دخول أراضيها للمشاركة في البطولة التي كانت ستجرى الأسبوع المقبل، بعد حوارات واتصالات مكثفة بالخصوص لثنيها عن قرارها.





رام الله - دنيا الوطنأعلن الاتحاد العالمي للاسكواش، مساء اليوم الاثنين، عن إلغاء البطولة الاسكواش العالمية، وذلك بسبب رفض الحكومة الماليزية السماح لإسرائيليين بالدخول إلى أراضيها للمشاركة في البطولة.