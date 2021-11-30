بعد ارتفاعها لعدة أشهر.. انخفاض أسعار المحروقات في إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنقال موقع قناة (كان): إنه من المقرر أن تنخفض أسعار المحروقات في إسرائيل عند انتصاف الليلة بـ 24 أغورة، بعد أشهر من ارتفاع أسعار الوقود.وأشار الموقع إلى أن سعر لتر البنزين من نوع "95 اوكتان" سيبلغ 6,38 اغورة.ومن المقرر، أن تقوم وزارة المالية الفلسطينية في وقت لاحق بوضع التسعيرة الجديدة للمحروقات، والتي سيستمر العمل فيها طوال كانون الأول/ ديسمبر المقبل.يذكر أن الأشهر الماضية، شهدت ارتفاعات متتالية على كافة أنواع الوقود في معظم دول العالم، لكن خلال الأسابيع الماضية ضخت الولايات المتحدة وعدة دول عشرات الملايين من براميل النفط الاحتياطي.