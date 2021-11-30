تونس تفرض شروطاً جديدة على الوافدين لمواجهة (أوميكرون)





رام الله - دنيا الوطنفرضت تونس إجراءات جديدة لدخول أراضيها بداية من الأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، ويتزامن ذلك مع ظهور المتحوّر الجديد (أوميكرون) الذي صنّفته منظّمة الصحة العالمية بأنه ''مقلق''.وقال محمد الرابحي، رئيس لجنة الحجر الصحي في تونس، في تصريحات لراديو (موزاييك)، أمس الاثنين، إنه: "تم إقرار خمسة إجراءات أساسية، يتمثل الأول في الإستظهار بجوازات التلقيح، أو شهادة تثبت استيفاء التلاقيح لغير المقيمين من التونسيين والأجانب، الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق".وشدد الرابحي على أن فعالية هاتين الوثيقتين تنطلق بعد (28) يوماً من تلقي التطعيم بالنسبة للقاح جونسون، و(14) يوما لبقية اللقاحات، وأما الإجراء الثاني، فيتعلق بالإستظهار بتحليل (بي سي آر) سلبي لا تتجاوز مدته 48 ساعة عند التسجيل، لكل الوافدين بداية من ست سنوات.ويتعلق الإجراء الثالث، وفق الرابحي، بإجبارية الحجر الصحي لمدة 10 أيام للوافدين غير الملقحين أو الذين لم يستكملوا التطعيم، ويخص هذا الإجراء جميع الوافدين التونسيين والأجانب، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين بالبلاد التونسية، ويتعين الإستظهار بوثيقة الخلاص عند التسجيل بالمطار في بلد القدوم.ويتمثل الإجراء الرابع في إخضاع الوافدين على تونس لاختبار سريع أو تحليل، يتم إجراؤه في مختلف المعابر الحدودية، بمن فيهم المستوفون للتطعيم.ويخص الإجراء الخامس الوافدين على تونس بغرض التداوي، حيث سيتعين على هذه الفئة، بالإضافة إلى الإجراءات التي سبق ذكرها، الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الصحة التونسية.