منظمة تطالب بتأسيس تحالف عسكري بين مصر وسوريا والجزائر





رام الله - دنيا الوطنطالبت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا بتاسيس محور وحلف عسكري يضم مصر وسوريا والجزائر وتعزيز التعاون العسكري والمناورات المشتركة بين القاهرة ودمشق والجزائر بما يصب بمصلحة الامة العربية.و أكد المتحدث الرسمي للمنظمة والباحث السياسي زيدان القنائي على أن الدول العربية قد تواجه الكثير من التحديات فى ظل المتغيرات الاقليمية والعالمية وذلك يستوجب تأسيس محور عسكري بين الدول العربية التى تمتلك جيوش احترافية وقوية كمصر والجزائر وسوريا.و أكدت المنظمة على أن الولايات المتحدة الامريكية تسعى فقط لضمان التفوق العسكري لاسرائيل بمفردها بالمنطقة العربية وتحاول اضعاف كافة الجيوش العربية لحساب اسرائيل كما ان غالبية الدول العربية ترتبط بتحالفات عسكرية مع الولايات المتحدة واسرائيل بذريعة حماية الدول العربية من ايران.