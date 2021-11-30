الإحتلال يعتقل أسيراً محرراً من نابلس وشاباً من القدس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، أسيرا محررا من نابلس وشابا آخر من القدس المحتلة.وأفاد مكتب إعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر رياض محمد دعدي، خلال مروره على حاجز حوارة جنوب نابلس، وفي القدس المحتلة، اعتقلت القوات الشاب محمود دويك (27 عاماً)، من حي بطن الهوى ببلدةسلوان.وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقالات واقتحامات بشكل متكرر، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدسالمحتلة، ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (2124) انتهاكا خلال شهر أكتوبر الماضي.ووفق التقرير، أصيب (406) مواطنًا بـ(148) عملية إطلاق نيران لقوات الاحتلال ومستوطنيه، و(103) اعتداءات للمستوطنين.ووثق التقرير (365) اقتحاما لقوات الاحتلال لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، اعتقلت خلالها (455) فلسطينيا،فيما بلغ عدد الحواجز (310) حواجز مؤقتة وثابتة.