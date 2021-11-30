الاحتلال يعتقل شابًا غرب القدس ويستدعي آخر من العيسوية

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا من قرية بدو شمال غرب القدس، واستدعت آخر من قرية قطنة، وشابا من العيسوية شمال القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد عطا الله أبو عيد من قرية بدّو شمال غرب القدس، وسلمت الأسير المحرر محمد شماسنة من بلدة قطنة شمال غرب القدس بلاغا لمقابلة مخابرات الاحتلال في سياق متصل، أوقفت قوات الاحتلال مركبة الشاب اسعد داري (25 عاما) عاما من العيسوية شمال القدس وسلمته استدعاء للتحقيق بمركز الشرطة.