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الأردن: تحويل 245 مليون دولار كدفعة ثانية من المنحة الأميركية

الأردن: تحويل 245 مليون دولار كدفعة ثانية من المنحة الأميركية
رام الله - دنيا الوطن
قال المكتب الإعلامي في السفارة الأميركية في عمّان: "إنه يرجح الموافقة على تحويل الدفعة الثانية من المنحة الأميركية للدعم النقدي المباشر للخزينة، في الأسبوع الثاني من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل".

وأضاف: " أن سفارة الولايات المتحدة لم تحدد موعدًا لتحويل الأموال المتبقية من منحة الدعم النقدي المباشر، ولكن من المتوقع أن يتم الموافقة على تحويل الأموال في الأسبوع الثاني من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2021"، وفق (المملكة).

وفيما يتعلق بالدفعات المتبقية، أشار المكتب الإعلامي إلى أنه سيكون هناك مبلغ بقيمة 245.1 مليون دولار، مضافا إلى منحة الدعم النقدي المباشر، إضافة إلى الالتزام بنحو 352.3 مليون دولار، لاتفاقية استراتيجية التعاون الإنمائي 2020-2025 الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وأوضح المكتب أنه لم يتم الانتهاء بعد من تخصيصات المساعدات للسنة المالية 2022، وبالتالي قد تختلف معطيات تغطيات القطاعات بناءً على اقتراح ميزانية الكونغرس للسنة المالية 2022، حيث سيتم تخصيص مبلغ إجمالي بقيمة 910.8 مليون دولار لتغطي كافة القطاعات.


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