اشتية يهنئ الأسير بلال جودة بمناسبة الافراج عنه من سجون الاحتلال









رام الله - دنيا الوطنهنأ رئيس الوزراء د. محمد اشتية، الأسير المحرر بلال جودة، بمناسبة الإفراج عنه بعد قضائه 20 عاما في سجون الاحتلال، اليوم الاثنين في عراق التايه بنابلس، حيث رافقه محافظ نابلس إبراهيم رمضان.وقال رئيس الوزراء: "نهنئك وذويك ونهنئ أنفسنا وكل من له علاقة بالمشهد الوطني بمناسبة الافراج، ونتمنى ان يكون الافراج عنك بداية للإفراج عن كافة أسرانا من سجون الاحتلال".وجدد اشتية تأكيده على أن القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تضع قضية الاسرى على رأس أولوياتها، وتبذل اقصى الجهود على كافة المستويات للضغط على إسرائيل للإفراج عن كافة الاسرى، لا سيما المرضى والنساء والأطفال.