البرلمان العربي يدين إقتحام رئيس الإحتلال الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي





و اعتبر البرلمان أن ذلك يمثل استفزازًا لمشاعر الفلسطينيين وجميع المسلمين، ويأتي في إطار استمرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي في سياساتها العدوانية والعنصرية، ومواصلة إرهابها

الرسمي والمنظم ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته في انتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية.



و طالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والبرلمانات الإقليمية بالتحرك السريع والفوري وتحمل مسؤولياتها القانونية في حماية تلك المقدسات والأماكن التاريخية، وإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على احترام حرمة الأماكن المقدسة وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، إلى جانب توفير الحماية اللازمة لها إعمالا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تؤكد وضعية المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، وأهمية الحفاظ على مكانتها التاريخية والقانونية.







رام الله - دنيا الوطنوجه البرلمان العربي خطابات للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورؤساء البرلمانات الإقليمية أكد فيها إدانته إقدام رئيس الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.