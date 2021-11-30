عبد الرحمن الجمل: إقتحام رئيس دولة الإحتلال للحرم الإبراهيمي تحد سافر لمشاعر المسلمين
أكد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية الدكتور عبد الرحمن الجمل أن إقتحام رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ برفقته مئات من المستوطنين للمسج الإبراهيمي لإيقاد شمعدان عيد الأنوار في مدينة الخليل يُعد تحدياً سافراً لمشاعر المسلمين يتحمل الاحتلال ما سيترتب عليه من عواقب، معبراً عن إدانته بأشد عبارات الإدانة لهذه الجريمة النكراء.
وقال النائب الجمل في تصريح خاص بالدائرة الإعلامية للكتلة (28/11):"مازال الاحتلال يحاول تهويد بلادنا فلسطين ومدينة القدس ومحاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا وكذلك ما يجري في المسجد الابراهيمي ".
وأشار النائب الجمل أن اقتحام رئيس دولة الاحتلال للمسجد الابراهيمي جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الاحتلال ، مؤكداً ان الحرم الابراهيمي مكان للمسلمين لأداء الصلاة فيه وأن الاحتلال ومستوطنيه عملوا على تقسيمه و طرد الفلسطينيين.
وشدد النائب الجمل أن كل هذه الجرائم الصهيونية لن تفت في عضد الشعب الفلسطيني المتجذر بأرضه والمتمسك بحقوقه ، وقال :"سيواصل جماهير شعبنا الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم والاحتلال يتحمل المسؤولية عن هذا التصعيد الخطير".
ودعا النائب الجمل أهالي مدينة الخليل وجماهير شعبنا للدفاع عن المسجد الابراهيمي والتصدي لعدوان الاحتلال ومستوطنيه .
وشدد النائب الجمل أن كل هذه الجرائم الصهيونية لن تفت في عضد الشعب الفلسطيني المتجذر بأرضه والمتمسك بحقوقه ، وقال :"سيواصل جماهير شعبنا الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم والاحتلال يتحمل المسؤولية عن هذا التصعيد الخطير".
ودعا النائب الجمل أهالي مدينة الخليل وجماهير شعبنا للدفاع عن المسجد الابراهيمي والتصدي لعدوان الاحتلال ومستوطنيه .
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