عبد الرحمن الجمل: إقتحام رئيس دولة الإحتلال للحرم الإبراهيمي تحد سافر لمشاعر المسلمين



وشدد النائب الجمل أن كل هذه الجرائم الصهيونية لن تفت في عضد الشعب الفلسطيني المتجذر بأرضه والمتمسك بحقوقه ، وقال :"سيواصل جماهير شعبنا الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم والاحتلال يتحمل المسؤولية عن هذا التصعيد الخطير".

ودعا النائب الجمل أهالي مدينة الخليل وجماهير شعبنا للدفاع عن المسجد الابراهيمي والتصدي لعدوان الاحتلال ومستوطنيه .

وشدد النائب الجمل أن كل هذه الجرائم الصهيونية لن تفت في عضد الشعب الفلسطيني المتجذر بأرضه والمتمسك بحقوقه ، وقال :"سيواصل جماهير شعبنا الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم والاحتلال يتحمل المسؤولية عن هذا التصعيد الخطير".

وأشار النائب الجمل أن اقتحام رئيس دولة الاحتلال للمسجد الابراهيمي جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الاحتلال ، مؤكداً ان الحرم الابراهيمي مكان للمسلمين لأداء الصلاة فيه وأن الاحتلال ومستوطنيه عملوا على تقسيمه و طرد الفلسطينيين.