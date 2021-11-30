إحصائية عمل وزارة المالية بمعابر غزة ليوم أمس الاثنين

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة المالية بغزة إحصائية عملها في المعابر ليوم أمس الاثنين، موضحةً أنها تعاملت في معبر كرم أبو سالم التجاري مع (401) شاحنة، ومع استيراد عدد (363) شاحنة، وتصدير عدد (30) شاحنة، وثماني شاحنات فارغة.وأكدت الوزارة على أن معبر رفح التجاري لم يعمل يوم أمس، وفيما يتعلق بكميات البترول الواردة، تم استيراد (12) شاحنة سولار، واستيراد خمس شاحنات بنزين، إدخال (18) شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء.أما معبر رفح البري، تابعت الوزارة مغادرة 520 مسافر، وأتمت إجراءات جمركية لـ(604) مسافر وصلوا من الجانب المصري.