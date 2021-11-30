الأردن يدين اقتحام الرئيس الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، أمس الاثنين، إقدام الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ على اقتحام الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.
وقال هيثم أبو الفول، الناطق الرسمي باسم الوزارة: "إنّ الاقتحام خطوة مدانة ومرفوضة؛ وتمثل انتهاكاً للقانون الدولي، ودعماً للتطرف، واستفزازاً غير مبرر واستهتاراً بمشاعر المسلمين".
وأضاف: "أن اليونسكو أقرت عام 2017 أن الحرم الإبراهيمي الشريف موقعٌ من مواقع التراث الفلسطينية"، داعياً إلى وقف مثل هذه الممارسات الاستفزازية فوراً.
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