الأردن يدين اقتحام الرئيس الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن

رام الله - دنيا الوطندانت، أمس الاثنين، إقدام الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ على اقتحام الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.وقال هيثم أبو الفول، الناطق الرسمي باسم الوزارة: "إنّ الاقتحام خطوة مدانة ومرفوضة؛ وتمثل انتهاكاً للقانون الدولي، ودعماً للتطرف، واستفزازاً غير مبرر واستهتاراً بمشاعر المسلمين".وأضاف: "أن اليونسكو أقرت عام 2017 أن الحرم الإبراهيمي الشريف موقعٌ من مواقع التراث الفلسطينية"، داعياً إلى وقف مثل هذه الممارسات الاستفزازية فوراً.