"ائتلاف النقابي العمالي" يدعو الى مزيداً من التضامن مع الشعب الفلسطيني



وكافة الاتحادات من منظمة الوحدة الإفريقية ومن شرق ال آسيا وأمريكا اللاتينية وكافة القارات، للمساهمة في الضغط على إسرائيل للتراجع عن احتلالها لأرض وشعب فلسطين ولثنيها وترجع سياستها العنجهية والفاشية وممارساتها البشعة ضد الأهالي والمدنيين والعمال والأطفال والشيوخ والنساء .



وأضاف الائتلاف: "إن إسرائيل مدعمّة من دول الرأسمالية من أمريكا وحلفائها تقوم في هذه الفترة بإعطاء الضوء الأخضر للكيان الصهيوني بتفعيل أدواته العنصرية ضد الفلسطينيين ويقوم بتوسيع نطاق الاستيطان والمصادقة على آلاف من الوحدات الاستيطانية ورفع وتيرة الاعتقالات والقتل بين أبناء شعبنا الفلسطيني".





وتابع: "كما وتعمل إسرائيل على تنفيذ سياستها بتهويد القدس ومحاولة فرض أمر واقع على المدن والمقدسات الفلسطينية محاولة بتنفيذ ما يسمى بصفقة القرن التي أقرتها إسرائيل وأمريكا من طرف واحد".





واستكمل: "باتت تعمل على السير قدما بتعزيز صفقاتها التطبيعية مع عدد من البلدان العربية والإسلامية وغيرها من الدول التي أصلا لا تحتاج وليس لها أي فائدة من صفقات التطبيع مع إسرائيل بل هي عبارة عن هدايا مجانية تمنح لإسرائيل . تقديرا لاحتلالها واغتصابها وسيطرتها على الأراضي الفلسطينية، وتعمل على تغيير خارطة الصراع في الشرق الأوسط .



وفي ظل الهجمات الإسرائيلية الأمريكية على فلسطين وشعبها وأرضها فان الائتلاف النقابي العمالي يندد في هذه السياسات ويطالب كافة الاتحادات العالمية والنقابات بالعمل على مضاعفة جهودها التضامنية وتنويع أشكال التضامن والابتعاد عن الروتين والتقليدية والتوجه نحو نضال فعلي على الأرض يكون العمال الفلسطينيين طفا فيه وكل عمال العالم يكونوا عونا لعمال فلسطين.





رام الله - دنيا الوطنثمّن الائتلاف النقابي العمالي، نضالات كافة الاتحادات النقابية والعمالية في العالم التي تضامنت في هذه الأيام عبر اللقاءات الافتراضية والانترنت وإصدار البيانات والإدانات وعلى رأسها اتحاد النقابات العالمي ممثلا بأمينه العام جورج مافريكوس والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ممثلا بأمينه جمال القادري.