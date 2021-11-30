التحالف العربي يعلن استهداف موقعاً سرياً للحرس الثوري الإيراني في صنعاء

وأضاف التحالف أنه دعا المدنيين إلى عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع التي يحتمل أن تكون مستهدفة، مؤكداً أن العملية "تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".





رام الله - دنيا الوطنأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، عن استهدافه موقعاً سرياً لخبراء الحرس الإيراني في صنعاء.ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن التحالف قوله: "إن الموقع الذي دُمر كان يستخدم لتجميع وتخزين الصواريخ البالستية داخل العاصمة صنعاء".