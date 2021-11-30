عاجل

  • الحية: الاحتلال حاول التسلل إلى القارة الأفريقية ليكون عضواً مراقباً في الاتحاد الأفريقي لكن دولاً حكيمةً تواجه ذلك

  • الحية: الاحتلال دخل إلى أمتنا بالتطبيع وبعض حكومات المنطقة تمد له ترياق الحياة

شؤون فلسطينية

الإحتلال يشن حملة إعتقالات في الضفة والقدس

الإحتلال يشن حملة إعتقالات في الضفة والقدس
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة،و في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ستة شبان خلال اقتحامها بلدتي سلواد شرق رام الله، وكفر نعمة غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت كل من: محمود ماهر حماد، وعبد الرحمن طالب حماد، ومحمود وائل حماد، من بلدة سلواد شرق رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الشبان أحمد زيدان، وعبود أبو عادي، وسامح عبده، بعد اقتحام بلدة كفر نعمة غرب رام الله، وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمود الحداد، واعتقلت من بلدة حلحول شمال الخليل الشاب محمد زياد
البو.

وكما داهمت عدداً من الأحياء في بلدة بيت كاحل واعتقلت الأسير المحرر معين محمد بدوي الزهور،وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد إياد ربايعة بعد مداهمة منزل ذويه في بلدة ميثلون جنوب جنين.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري جنوب جنين، خاصة في محيط بلدات يعبد وعرابة ومركة،وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد جبرين من بلدة تقوع شرق بيت لحم، ومحمد جاد الله من بيت جالا، بعد دهم
منزليهما وتفتيشهما.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة بدو شمال المدينة محمد عطالله أبو عيد، وسلمت الأسير المحرر محمد شماسنة من بلدة قطنة بلاغا لمقابلة مخابرات الاحتلال.

ويواصل الاحتلال وقواته الخاصة (المستعربون) كل ليلة اقتحاماته باعتقالات بين صفوف المواطنين، بالإضافة إلى تسليم آخرين بلاغات لمراجعة ما يسمى بـ(مخابرات الاحتلال) للاستجواب، وسط عمليات إرهاب للمواطنين الآمنين.

أخبار ذات صلة

بداية رام الله تصدر حكماً بغرامة (10 آلاف دينار) لشركة مدانة بيع مواد فاسدة

بداية رام الله تصدر حكماً بغرامة (10 آلاف دينار) لشركة مدانة بيع مواد فاسدة

الحية: الاحتلال دخل إلى أمتنا بالتطبيع وبعض حكومات المنطقة تمد له ترياق الحياة

الحية: الاحتلال دخل إلى أمتنا بالتطبيع وبعض حكومات المنطقة تمد له ترياق الحياة

بداية رام الله تصدر حكماً بغرامة 10 آلاف دينار لشركة بتهمة بيع مواد فاسدة

بداية رام الله تصدر حكماً بغرامة 10 آلاف دينار لشركة بتهمة بيع مواد فاسدة

وزارة الصحة توصي بأخذ الجرعة التنشيطية ضد (كورونا) للبالغين فوق 18 عاماً

وزارة الصحة توصي بأخذ الجرعة التنشيطية ضد (كورونا) للبالغين فوق 18 عاماً

الصحة بغزة: سنبدأ تكثيف حملة التطعيم والتوعية المجتمعية حول كوفيد 19

الصحة بغزة: سنبدأ تكثيف حملة التطعيم والتوعية المجتمعية حول كوفيد 19

الإحتلال يعتقل أسيراً محرراً من نابلس وشاباً من القدس

الإحتلال يعتقل أسيراً محرراً من نابلس وشاباً من القدس

الاحتلال يعتقل شابًا غرب القدس ويستدعي آخر من العيسوية

الاحتلال يعتقل شابًا غرب القدس ويستدعي آخر من العيسوية

أبو بكر: الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة على حياة الاسير اللواء فؤاد الشوبكي

أبو بكر: الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة على حياة الاسير اللواء فؤاد الشوبكي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بداية رام الله تصدر حكماً بغرامة 10 آلاف دينار لشركة بتهمة بيع مواد فاسدة

بداية رام الله تصدر حكماً بغرامة 10 آلاف دينار لشركة بتهمة بيع مواد فاسدة

الإحتلال يعتقل أسيراً محرراً من نابلس وشاباً من القدس

الإحتلال يعتقل أسيراً محرراً من نابلس وشاباً من القدس

الاحتلال يعتقل شابًا غرب القدس ويستدعي آخر من العيسوية

الاحتلال يعتقل شابًا غرب القدس ويستدعي آخر من العيسوية

اشتية يهنئ الأسير بلال جودة بمناسبة الافراج عنه من سجون الاحتلال

اشتية يهنئ الأسير بلال جودة بمناسبة الافراج عنه من سجون الاحتلال

البرلمان العربي يدين إقتحام رئيس الإحتلال الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي

البرلمان العربي يدين إقتحام رئيس الإحتلال الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي

عبد الرحمن الجمل: إقتحام رئيس دولة الإحتلال للحرم الإبراهيمي تحد سافر لمشاعر المسلمين

عبد الرحمن الجمل: إقتحام رئيس دولة الإحتلال للحرم الإبراهيمي تحد سافر لمشاعر المسلمين

إحصائية عمل وزارة المالية بمعابر غزة ليوم أمس الاثنين

إحصائية عمل وزارة المالية بمعابر غزة ليوم أمس الاثنين

&#34;ائتلاف النقابي العمالي&#34; يدعو الى مزيداً من التضامن مع الشعب الفلسطيني

"ائتلاف النقابي العمالي" يدعو الى مزيداً من التضامن مع الشعب الفلسطيني

منوعات

ياسمين صبري تطلب تعويضاً بمبلغ خيالي من متهم قام بقذفها

ياسمين صبري تطلب تعويضاً بمبلغ خيالي من متهم قام بقذفها

شاهد: محمد رمضان يثير جدلاً كبيراً بعد صلاته في أمريكا

شاهد: محمد رمضان يثير جدلاً كبيراً بعد صلاته في أمريكا

بعد أزمتها الأخيرة.. بسمة وهبة تكشف عن حالتها الصحية

بعد أزمتها الأخيرة.. بسمة وهبة تكشف عن حالتها الصحية

المغنية الأمريكية ليندسي لوهان تعلن خطبتها على شاب عربي

المغنية الأمريكية ليندسي لوهان تعلن خطبتها على شاب عربي

أول تعليق من شيرين بعد أنباء طلاقها من حسام حبيب

أول تعليق من شيرين بعد أنباء طلاقها من حسام حبيب

نشوى مصطفى تهاجم أحد متابعيها بسبب رشوان توفيق

نشوى مصطفى تهاجم أحد متابعيها بسبب رشوان توفيق

في أحدث ظهور له.. ابن غادة عادل يصدم الجمهور بتغير شكله

في أحدث ظهور له.. ابن غادة عادل يصدم الجمهور بتغير شكله

شاهد كيف إختتم تيم حسن مسلسل &#34;الهيبة&#34;

شاهد كيف إختتم تيم حسن مسلسل "الهيبة"

بإطلالة جريئة.. نوال الزغبي تصدم الجمهور بأخر ظهور لها

بإطلالة جريئة.. نوال الزغبي تصدم الجمهور بأخر ظهور لها

شاهد: أحمد حلمي مع عمرو دياب في لقاء غريب

شاهد: أحمد حلمي مع عمرو دياب في لقاء غريب

عربي

الجزائر ترفض مبادرة جديدة للوساطة مع نظام &#34;المخزن&#34;

الجزائر ترفض مبادرة جديدة للوساطة مع نظام "المخزن"

تونس تفرض شروطاً جديدة على الوافدين لمواجهة (أوميكرون)

تونس تفرض شروطاً جديدة على الوافدين لمواجهة (أوميكرون)

الأردن: تحويل 245 مليون دولار كدفعة ثانية من المنحة الأميركية

الأردن: تحويل 245 مليون دولار كدفعة ثانية من المنحة الأميركية