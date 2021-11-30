شؤون فلسطينية

شبان يطلقون النار صوب قوات الاحتلال ومواجهات بمحيط قبر يوسف

شبان يطلقون النار صوب قوات الاحتلال ومواجهات بمحيط قبر يوسف
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مواجهات، مساء أمس الاثنين، في المنطقة الشرقية بمدينة نابلس بعد اقتحام قوات الاحتلال محيط قبر يوسف لتأمين أداء
المستوطنين لطقوس "تلمودية"، فيما أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال المتمركزة في شارع بلاطة عسكر شرقي نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال بالتزامن مع اقتحام المستوطنين لمحيط قبر يوسف، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الإسفنجي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام والقنابل الصوتية بكثافة.

واستهدفت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية بقنابل الغاز خلال تغطيتهم اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين لقبر يوسف شرقي
نابلس.

كما وأطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال المتمركزة في شارع بلاطة عسكر شرقي نابلس.

ويتذرع الاحتلال بأن قبر يوسف مقام ديني لليهود، حتى يكرر اقتحامه ويدفع بمئات المستوطنين إلى المنطقة التي يسعي للسيطرة
عليها، رغم وقوعها في قلب الأحياء السكنية بمدينة نابلس.

لكن الموقع أثر إسلامي مسجل لدى دائرة الأوقاف الإسلامية، وكان مسجداً قبل الاحتلال، ويضم قبر شيخ صالح "يوسف دويكات" من بلدة بلاطة البلد.

وتغلق قوات الاحتلال المنطقة المحيطة بالمقام، في كل مرة تفرض فيها زيارة المستوطنين له، ما يؤدي لاندلاع مواجهات عنيفة مع المواطنين في المنطقة.

أخبار ذات صلة

الإحتلال يشن حملة إعتقالات في الضفة والقدس

الإحتلال يشن حملة إعتقالات في الضفة والقدس

الأسير أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري

الأسير أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري

&#34;مركز الانسان&#34; يطالب الأمم المتحدة بضمان حقوق الفلسطينيين المكفولة في القانون الدولي

"مركز الانسان" يطالب الأمم المتحدة بضمان حقوق الفلسطينيين المكفولة في القانون الدولي

طعن مستوطن في (كريات جات) والاحتلال يعتقل المنفذ

طعن مستوطن في (كريات جات) والاحتلال يعتقل المنفذ

مركز فلسطين: الأسرى أحوج ما يكون للتضامن العربي والدولي

مركز فلسطين: الأسرى أحوج ما يكون للتضامن العربي والدولي

الاحصاء الفلسطيني: انخفاض أسعار المنتجات خلال شهر تشرين أول

الاحصاء الفلسطيني: انخفاض أسعار المنتجات خلال شهر تشرين أول

إصابات بالمطاط والاختناق بعد اقتحام مستوطنين مقام يوسف شرق نابلس

إصابات بالمطاط والاختناق بعد اقتحام مستوطنين مقام يوسف شرق نابلس

جيش الاحتلال: نسرع استعداداتنا لوضع خطط لمنع إيران من اجتياز العتبة النووية

جيش الاحتلال: نسرع استعداداتنا لوضع خطط لمنع إيران من اجتياز العتبة النووية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شبان يطلقون النار صوب قوات الاحتلال ومواجهات بمحيط قبر يوسف

شبان يطلقون النار صوب قوات الاحتلال ومواجهات بمحيط قبر يوسف

مركز فلسطين: الأسرى أحوج ما يكون للتضامن العربي والدولي

مركز فلسطين: الأسرى أحوج ما يكون للتضامن العربي والدولي

الاحصاء الفلسطيني: انخفاض أسعار المنتجات خلال شهر تشرين أول

الاحصاء الفلسطيني: انخفاض أسعار المنتجات خلال شهر تشرين أول

إصابات بالمطاط والاختناق بعد اقتحام مستوطنين مقام يوسف شرق نابلس

إصابات بالمطاط والاختناق بعد اقتحام مستوطنين مقام يوسف شرق نابلس

نابلس: إطلاق النار صوب قوات الاحتلال ومواجهات بمحيط قبر يوسف

نابلس: إطلاق النار صوب قوات الاحتلال ومواجهات بمحيط قبر يوسف

الإحتلال يجدّد الاعتقال الإداري للقيادي في حماس جمال الطويل

الإحتلال يجدّد الاعتقال الإداري للقيادي في حماس جمال الطويل

حالة المعابر في قطاع غزة

حالة المعابر في قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة مواطنين بينهم أسيران محرران من محافظة الخليل

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة مواطنين بينهم أسيران محرران من محافظة الخليل

منوعات

بعد أزمتها الأخيرة.. بسمة وهبة تكشف عن حالتها الصحية

بعد أزمتها الأخيرة.. بسمة وهبة تكشف عن حالتها الصحية

المغنية الأمريكية ليندسي لوهان تعلن خطبتها على شاب عربي

المغنية الأمريكية ليندسي لوهان تعلن خطبتها على شاب عربي

أول تعليق من شيرين بعد أنباء طلاقها من حسام حبيب

أول تعليق من شيرين بعد أنباء طلاقها من حسام حبيب

نشوى مصطفى تهاجم أحد متابعيها بسبب رشوان توفيق

نشوى مصطفى تهاجم أحد متابعيها بسبب رشوان توفيق

في أحدث ظهور له.. ابن غادة عادل يصدم الجمهور بتغير شكله

في أحدث ظهور له.. ابن غادة عادل يصدم الجمهور بتغير شكله

شاهد كيف إختتم تيم حسن مسلسل &#34;الهيبة&#34;

شاهد كيف إختتم تيم حسن مسلسل "الهيبة"

بإطلالة جريئة.. نوال الزغبي تصدم الجمهور بأخر ظهور لها

بإطلالة جريئة.. نوال الزغبي تصدم الجمهور بأخر ظهور لها

شاهد: أحمد حلمي مع عمرو دياب في لقاء غريب

شاهد: أحمد حلمي مع عمرو دياب في لقاء غريب

بطريقة مبهرة.. وليد الحلاني يحتفل بعيد ميلاد والده

بطريقة مبهرة.. وليد الحلاني يحتفل بعيد ميلاد والده

صفاء سلطان تتعرض لإصابة خطيرة وتنقل للمستشفى

صفاء سلطان تتعرض لإصابة خطيرة وتنقل للمستشفى

عربي

الصحة المصرية: تسجيل 65 حالة وفاة و911 إصابة جديدة بفيروس (كورونا )

الصحة المصرية: تسجيل 65 حالة وفاة و911 إصابة جديدة بفيروس (كورونا )

شاهد: الكشف عن لحظة استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي وملابسات الحادث

شاهد: الكشف عن لحظة استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي وملابسات الحادث

لبنان: عودة الاحتجاجات بسبب تردي الأوضاع المعيشية

لبنان: عودة الاحتجاجات بسبب تردي الأوضاع المعيشية