شؤون فلسطينية

الاحصاء الفلسطيني: انخفاض أسعار المنتجات خلال شهر تشرين أول

الاحصاء الفلسطيني: انخفاض أسعار المنتجات خلال شهر تشرين أول
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج انخفاضاً مقداره 0.81% خلال شهر تشرين أول 2021 مقارنة مع شهر أيلول 2021أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 100.16 خلال شهر تشرين أول 2021 مقارنة ﺒ 100.98 خلال شهر   أيلول 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 1.02%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 99.47 خلال شهر تشرين أول 2021 مقارنة ﺒ 100.49 خلال شهر أيلول 2021 (سنة الأساس 2019 = 100.

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 1.06%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 106.65 خلال شهر تشرين أول 2021 مقارنة بـ 105.54 خلال شهر أيلول 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية

سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 6.55%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 14.34%، نتج هذا الانخفاض عن انخفاض أسعار معظم أصناف الخضروات الطازجة حيث بلغ متوسط سعر الزهرة 1.87 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الملفوف الأبيض 1.57 شيقل/كغم.

ومتوسط سعر البندورة بيوت بلاستيكية 2.16 شيقل/كغم، ومتوسط سعر خيار بيوت بلاستيكية 1.48 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الكوسا 2.67 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الباذنجان 0.91 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فلفل أخضر حار 1.59 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فاصولياء خضراء 3.13 شيقل/كغم، كما انخفضت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 4.02%، حيث بلغ متوسط سعر الافوكادو 2.31 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الليمون 2.19 شيقل/كغم.

ومتوسط سعر الجوافة 2.49 شيقل/كغم، وانخفضت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بمقدار 2.68%، وأسعار السلع ضمن نشاط الانتاج الحيواني بمقدار 1.06%، حيث بلغ متوسط سعر عجل بلدي حي 14.90 شيقل/كغم، ومتوسط سعر خاروف بلدي حي 25.79 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البيض الطازج 11.28 شيقل/2كغم، بينما ارتفع سعر دجاج لاحم حي كبير ليبلغ بالمتوسط 9.36 شيقل/كغم.

كما سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 0.27% خلال شهر تشرين أول 2021 مقارنة ﺒشهر أيلول 2021، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

في حين سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 5.03%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 2.45%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

و شهدت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 1.33%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 6.04%، وأسعار صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة الأثاث وصناعة الاصناف المنتجة من القش ومواد الظفر بنسبة 6.03%.

وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 2.99%، وأسعار صناعة الحديد والصلب الأساسية بنسبة 1.98%، وأسعار صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.87%، وأسعار صناعة تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 1.73%، وأسعار صناعة الورق ومنتجات الورق بنسبة 1.43%، وأسعار صناعة منتجات المعادن اللافلزية غي المصنفة في مكان آخر بنسبة 1.14%، وأسعار صناعة منتجات المخابز بنسبة 0.76%، على الرغم من انخفاض أسعار صناعة المنسوجات بمقدار 1.71%، وأسعار صناعة الملابس بمقدار 1.44%.

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