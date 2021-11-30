صفقة "طائرات مُسيرة انتحارية" بين الاحتلال والمغرب بقيمة 22 مليون دولار





رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (هآرتس)، اليوم الثلاثاء، بأن الصناعات الجوية في إسرائيل تلقت 22 مليون دولار هذا العام كجزء من صفقة مع المغرب، مؤكدةً على أن الصفقة وقعت على خلفية منشورات أجنبية عن أن إسرائيل ستبيع طائرات مسيرة انتحارية من نوع (IAI Harop) للمغرب.وأبرمت المغرب صفقة لاقتناء نظام دفاع جوي من إسرائيل، وذلك في سياق التعاون العسكري بين إسرائيل والمغرب، والذي تعزز بعد الإعلان الرسمي عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2020.