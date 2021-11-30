الصحة المصرية: تسجيل 65 حالة وفاة و911 إصابة جديدة بفيروس (كورونا )

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الأثنين، عن تسجيل 911 إصابة جديدة و65 حالة وفاة بفيروس (كورونا) في البلاد.وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في مصر: "إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 357629 من ضمنهم 296897 حالة تم شفاؤها، و 20412 حالة وفاة"، وفق موقع الوزارة.وأضاف: "إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ آيار/مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس (كورونا)".وأشار عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة المستجدات لفيروس (كورونا)، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.