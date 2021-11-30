إصابات بالمطاط والاختناق بعد اقتحام مستوطنين مقام يوسف شرق نابلس

رام الله - دنيا الوطنأصيب، الليلة الماضية، ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال ومستوطنين لمقام يوسف شرق نابلس.وأفاد أحمد جبريل، مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، بأن الطواقم تعاملت مع ثلاثة إصابات بالمطاط إحداها بالصدر ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أصيب 33 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات، وفق (وفا).وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية في المدينة ومحيط مقام يوسف، تمهيداً لاقتحام مئات المستوطنين.