جيش الاحتلال: نسرع استعداداتنا لوضع خطط لمنع إيران من اجتياز العتبة النووية





وتابع: "سواء لمنع التموضع الإيـراني في الجبهة الشمالية، أو لمنع إيـران من أن تصبح دولة عتبة نووية، عندما أقول إننا نسرّع خططنا العملياتية فأنا أعني ذلك".











رام الله - دنيا الوطنقال ران كوخاف متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حول استئناف المساعدات النووية مع إيران، بأنهم مستعدون لكل الاحتمالات، وسرعنا الاستعداد في هذا الشأن.وبحسب قناة (كان) الإسرائيلية، أضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي : "نحن مستعدون لكل الاحتمالات فيما يتعلق بالتهديد الإيـراني، لقد قمنا بتسريع الاستعداد بشأن هذه القضية، المسألة العسكرية والعملياتية في طليعة أفكارنا".