الولايات المتحدة تتصدر قائمة أكثر الدول تضرراً بفيروس (كورونا)

جامعة (جونز هوبكنز الأمريكية).

رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) حول العالم إلى أكثر من 262 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.2 مليون وفاة، بحسبووفقاً لبيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس التاجي في العالم 262.093.495، وإجمالي الوفيات 5.206.982، وفق (روسيا اليوم).وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 778.701 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 48.438.063.تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ614.376 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.084.749 .في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 468.790 وإجمالي إصابات 34.580.832.وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ293.897 وإجمالي إصابات 3.883.842.وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 268.705 وإجمالي إصابات 9.436.650.وسادسا البيرو بإجمالي وفيات201.122 وإجمالي إصابات 2.233.805.وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 145.253 وإجمالي إصابات 10.245.244.وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.819 وإجمالي إصابات 4.256.112.وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 133.739 وإجمالي إصابات 5.015.790.تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 129.711 وإجمالي إصابات 6.113.192.