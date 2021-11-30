الإحتلال يجدّد الاعتقال الإداري للقيادي في حماس جمال الطويل

رام الله - دنيا الوطنجدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الإداري للقيادي في حركة حماس جمال الطويل لمدة 6 أشهر جديدة.وجاء ذلك، بحسب إفادة مقتضبة نشرها "مكتب إعلام الأسرى"، اليوم الإثنين،كانت قوة من المستعربين التابعة لقوات الاحتلال اعتقلت مساء الثلاثاء الموافق 2 يونيو الماضي، القيادي الطويل (59عاما) من أمام منزله في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية.وتسللت القوة إلى حي أم الشرايط في البيرة، واعتقلت الطويل، الذي أفرج عنه سابقا في 7 آذار/ مارس الماضي بعد اعتقالإداري دام 8 أشهر.وجرى لاحقًا نقله إلى سجن عوفر ثم إلى سجن "هشارون"، بعد أن أصدرت محكمة عوفر العسكرية قرارًا بتحويله، إلى الاعتقالالإداري، لمدة ستة أشهر.وقضى القيادي جمال الطويل ما مجموعه 16 عاماً في سجون الاحتلال، كما اعتقلت زوجته في 8 شباط 2010، وأطلق سراحها في 1 شباط 2011 بعد قضاء عام في الأسر.وكما أنه والد الأسيرة المحررة الصحفية بشرى الطويل التي أفرجت عنها سلطات الاحتلال في أكتوبر الماضي بعد اعتقال إداري استمر 11 شهرا.ويعد الطويل من قادة حركة حماس البارزين في الضفة، ومرشحها عن قائمة "القدس موعدنا"، وشغل سابقا منصب رئيس بلدية البيرة.