شؤون فلسطينية

تطورات حالة الطرق في غزة اليوم الثلاثاء

تطورات حالة الطرق في غزة اليوم الثلاثاء
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إدارة المرور والنجدة، صباح اليوم الثلاثاء، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية. 

ونوهت الإدارة إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعيةً السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق. 

وأشارت لاستمرار الإغلاق الكلي لشارع الجلاء المسار الشرقي والغربي من مفترق شركة جوال حتى مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري، وكذلك شارع الوحدة  المسار الشمالي والجنوبي من مفترق المحاكم حتى مفترق برج شوا وحصري، بوجود أعمال إزالة برج الجوهرة.

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