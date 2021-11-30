شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة نسبياً في بقية المناطق

الطقس: أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة نسبياً في بقية المناطق
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ست درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، وتكون مثيرة للغبار أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائج. 

أما الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والجمعة، ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين، يوم الأربعاء  من خطر الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، وشدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

أخبار ذات صلة

الإحتلال يشن حملة إعتقالات في الضفة والقدس

الإحتلال يشن حملة إعتقالات في الضفة والقدس

الأسير أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري

الأسير أبو هواش يواصل إضرابه عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري

&#34;مركز الانسان&#34; يطالب الأمم المتحدة بضمان حقوق الفلسطينيين المكفولة في القانون الدولي

"مركز الانسان" يطالب الأمم المتحدة بضمان حقوق الفلسطينيين المكفولة في القانون الدولي

طعن مستوطن في (كريات جات) والاحتلال يعتقل المنفذ

طعن مستوطن في (كريات جات) والاحتلال يعتقل المنفذ

شبان يطلقون النار صوب قوات الاحتلال ومواجهات بمحيط قبر يوسف

شبان يطلقون النار صوب قوات الاحتلال ومواجهات بمحيط قبر يوسف

مركز فلسطين: الأسرى أحوج ما يكون للتضامن العربي والدولي

مركز فلسطين: الأسرى أحوج ما يكون للتضامن العربي والدولي

الاحصاء الفلسطيني: انخفاض أسعار المنتجات خلال شهر تشرين أول

الاحصاء الفلسطيني: انخفاض أسعار المنتجات خلال شهر تشرين أول

إصابات بالمطاط والاختناق بعد اقتحام مستوطنين مقام يوسف شرق نابلس

إصابات بالمطاط والاختناق بعد اقتحام مستوطنين مقام يوسف شرق نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شبان يطلقون النار صوب قوات الاحتلال ومواجهات بمحيط قبر يوسف

شبان يطلقون النار صوب قوات الاحتلال ومواجهات بمحيط قبر يوسف

مركز فلسطين: الأسرى أحوج ما يكون للتضامن العربي والدولي

مركز فلسطين: الأسرى أحوج ما يكون للتضامن العربي والدولي

الاحصاء الفلسطيني: انخفاض أسعار المنتجات خلال شهر تشرين أول

الاحصاء الفلسطيني: انخفاض أسعار المنتجات خلال شهر تشرين أول

إصابات بالمطاط والاختناق بعد اقتحام مستوطنين مقام يوسف شرق نابلس

إصابات بالمطاط والاختناق بعد اقتحام مستوطنين مقام يوسف شرق نابلس

نابلس: إطلاق النار صوب قوات الاحتلال ومواجهات بمحيط قبر يوسف

نابلس: إطلاق النار صوب قوات الاحتلال ومواجهات بمحيط قبر يوسف

الإحتلال يجدّد الاعتقال الإداري للقيادي في حماس جمال الطويل

الإحتلال يجدّد الاعتقال الإداري للقيادي في حماس جمال الطويل

حالة المعابر في قطاع غزة

حالة المعابر في قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة مواطنين بينهم أسيران محرران من محافظة الخليل

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة مواطنين بينهم أسيران محرران من محافظة الخليل

منوعات

بعد أزمتها الأخيرة.. بسمة وهبة تكشف عن حالتها الصحية

بعد أزمتها الأخيرة.. بسمة وهبة تكشف عن حالتها الصحية

المغنية الأمريكية ليندسي لوهان تعلن خطبتها على شاب عربي

المغنية الأمريكية ليندسي لوهان تعلن خطبتها على شاب عربي

أول تعليق من شيرين بعد أنباء طلاقها من حسام حبيب

أول تعليق من شيرين بعد أنباء طلاقها من حسام حبيب

نشوى مصطفى تهاجم أحد متابعيها بسبب رشوان توفيق

نشوى مصطفى تهاجم أحد متابعيها بسبب رشوان توفيق

في أحدث ظهور له.. ابن غادة عادل يصدم الجمهور بتغير شكله

في أحدث ظهور له.. ابن غادة عادل يصدم الجمهور بتغير شكله

شاهد كيف إختتم تيم حسن مسلسل &#34;الهيبة&#34;

شاهد كيف إختتم تيم حسن مسلسل "الهيبة"

بإطلالة جريئة.. نوال الزغبي تصدم الجمهور بأخر ظهور لها

بإطلالة جريئة.. نوال الزغبي تصدم الجمهور بأخر ظهور لها

شاهد: أحمد حلمي مع عمرو دياب في لقاء غريب

شاهد: أحمد حلمي مع عمرو دياب في لقاء غريب

بطريقة مبهرة.. وليد الحلاني يحتفل بعيد ميلاد والده

بطريقة مبهرة.. وليد الحلاني يحتفل بعيد ميلاد والده

صفاء سلطان تتعرض لإصابة خطيرة وتنقل للمستشفى

صفاء سلطان تتعرض لإصابة خطيرة وتنقل للمستشفى

عربي

الصحة المصرية: تسجيل 65 حالة وفاة و911 إصابة جديدة بفيروس (كورونا )

الصحة المصرية: تسجيل 65 حالة وفاة و911 إصابة جديدة بفيروس (كورونا )

شاهد: الكشف عن لحظة استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي وملابسات الحادث

شاهد: الكشف عن لحظة استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي وملابسات الحادث

لبنان: عودة الاحتجاجات بسبب تردي الأوضاع المعيشية

لبنان: عودة الاحتجاجات بسبب تردي الأوضاع المعيشية