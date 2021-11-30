الطقس: أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة نسبياً في بقية المناطق

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ست درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، وتكون مثيرة للغبار أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.ويكون الجو هذه الليلة غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.والأربعاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائج.أما الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.والجمعة، ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين، يوم الأربعاء من خطر الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، وشدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.