"حقك بالقانون".. دنيا الوطن وتجمع الكل الفلسطيني يطلقان سلسلة حلقات توعية قانونية







رام الله - دنيا الوطنأطلقت مؤسسة دنيا الوطن، وتجمع الكل الفلسطيني، ومؤسسه المحامي الدكتور بسام القواسمة، سلسلة من الحلقات التوعوية القانونية بعنوان (حقك بالقانون)، لتوعية الجمهور الفلسطيني بحقوقه التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني.من جانبه، أكد الدكتور القواسمة، على ضرورة توعية الجمهور بحقوقه الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ومعرفته بالقانون الذي ينظم العلاقة بينهم وبين السلطة الحاكمة.وقال مؤسس تجمع الكل الفلسطيني:" في ظل حالة الفوضى التي تعيشها الاراضي الفلسطيني، نلاحظ سلب الكثير من الحقوق، كما نلاحظ أن غالبية الجمهور لا يمارس حقوقه، ولذلك بات لزاماً علينا في التجمع توعيته بحقوقه، حتى يتمكن من المطالبة بها".وفي الحلقة الأولى من سلسلة (حقك بالقانون)، تحدث الدكتور القواسمة عن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل وتقسيماته، وحقوق المواطن السياسية.