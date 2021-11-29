شؤون فلسطينية

البرلمان العربي يُطالب المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي البغيض للأراضي الفلسطينية

البرلمان العربي يُطالب المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي البغيض للأراضي الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الاتحاد البرلماني العربي أن "السبيل الوحيد لحل الصراع العربي–الإسرائيلي، مرهون بالتوصل لتسوية عادلةٍ وشاملة للقضية الفلسطينية، من خلال التقيد الكامل بحلّ الدولتين، ومبادرة السلام العربية عام 2002، لإحلالِ السلام الحقيقي والأمن والاستقرار والازدهار".

واستذكر الاتّحادَ البرلماني العربي، في بيان له، لمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، التاريخَ النضالي للشعبِ الفلسطيني، "الذي عانى لعقودٍ طويلةٍ من أبشع أنواع الظلم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية، التي أدمنت على انتهاك كرامته وحقه في العيش بأمن وسلام على أرضه".

وتابع: إن "الاتّحاد يحتفي بمناسبة يوم التضامن العالمي مع هذا الشعب الصامد في وجه استمرار ممارسات اسرائيل الوحشية وانتهاكاتها لجميع قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن الدولي والإجماع الدولي".

ودعا جميعَ أحرارِ العالم لإعلانِ وتطبيق نهجٍ تضامني فعّال، يُسهم في رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، ويُعيدُ الحقوق لأصحابها الشرعيين، ويضعُ نهاية لهذا الاحتلالِ.

وأكد أنَّ السلام المنشود في منطقتنا العربية لن يتحققَ إلاّ إذا قامت الدولةُ الفلسطينيةُ المستقلةُ على حدودِ الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أخبار ذات صلة

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: المطلوب من المجتمع الدولي انهاء الظلم التاريخي الذي تعرض له شعبنا

"العربية الفلسطينية": المطلوب من المجتمع الدولي انهاء الظلم التاريخي الذي تعرض له شعبنا

لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال ارتكب أكثر من 800 انتهاك بحق الصحفيين الفلسطينيين

لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال ارتكب أكثر من 800 انتهاك بحق الصحفيين الفلسطينيين

الجهاد الإسلامي تُعلق على تصريح أردوغان حول نيته التقارب مع إسرائيل

الجهاد الإسلامي تُعلق على تصريح أردوغان حول نيته التقارب مع إسرائيل

شاهر سعد: شعبنا ممتن لدعم العالم لحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف

شاهر سعد: شعبنا ممتن لدعم العالم لحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف

طالع: مجلس الوزراء يقر حزمة من المشاريع التنموية لمحافظة نابلس

طالع: مجلس الوزراء يقر حزمة من المشاريع التنموية لمحافظة نابلس

&#34;الديمقراطية&#34;: ندعو لترجمة التضامن بتمكين شعبنا في الفوز بحقوقه الوطنية المشروعة

"الديمقراطية": ندعو لترجمة التضامن بتمكين شعبنا في الفوز بحقوقه الوطنية المشروعة

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تحيي يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني

"التعاون الإسلامي" تحيي يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني

اتحاد الموظفين: تعليق الإضراب في مؤسسات (أونروا) الخميس المقبل

اتحاد الموظفين: تعليق الإضراب في مؤسسات (أونروا) الخميس المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: المطلوب من المجتمع الدولي انهاء الظلم التاريخي الذي تعرض له شعبنا

"العربية الفلسطينية": المطلوب من المجتمع الدولي انهاء الظلم التاريخي الذي تعرض له شعبنا

البرلمان العربي يُطالب المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي البغيض للأراضي الفلسطينية

البرلمان العربي يُطالب المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي البغيض للأراضي الفلسطينية

لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال ارتكب أكثر من 800 انتهاك بحق الصحفيين الفلسطينيين

لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال ارتكب أكثر من 800 انتهاك بحق الصحفيين الفلسطينيين

شاهر سعد: شعبنا ممتن لدعم العالم لحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف

شاهر سعد: شعبنا ممتن لدعم العالم لحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تحيي يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني

"التعاون الإسلامي" تحيي يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني

مصرع مواطن إثر حادث سير ذاتي وقع جنوب مدينة نابلس

مصرع مواطن إثر حادث سير ذاتي وقع جنوب مدينة نابلس

زيارة: إحالة عطاءات مشروعي جنين-حيفا وطريق نابلس قلقيلية الرئيسي - بيت وزن

زيارة: إحالة عطاءات مشروعي جنين-حيفا وطريق نابلس قلقيلية الرئيسي - بيت وزن

اشتية يلتقي فعاليات محافظة نابلس ويطلعها على الوضع السياسي والمالي

اشتية يلتقي فعاليات محافظة نابلس ويطلعها على الوضع السياسي والمالي

منوعات

شاهد كيف إختتم تيم حسن مسلسل &#34;الهيبة&#34;

شاهد كيف إختتم تيم حسن مسلسل "الهيبة"

بإطلالة جريئة.. نوال الزغبي تصدم الجمهور بأخر ظهور لها

بإطلالة جريئة.. نوال الزغبي تصدم الجمهور بأخر ظهور لها

شاهد: أحمد حلمي مع عمرو دياب في لقاء غريب

شاهد: أحمد حلمي مع عمرو دياب في لقاء غريب

بطريقة مبهرة.. وليد الحلاني يحتفل بعيد ميلاد والده

بطريقة مبهرة.. وليد الحلاني يحتفل بعيد ميلاد والده

صفاء سلطان تتعرض لإصابة خطيرة وتنقل للمستشفى

صفاء سلطان تتعرض لإصابة خطيرة وتنقل للمستشفى

الموسيقار حلمي بكر يثير جدلاً كبيراً بعد وصف حمو بيكا بـ&#34;الكاذب&#34;

الموسيقار حلمي بكر يثير جدلاً كبيراً بعد وصف حمو بيكا بـ"الكاذب"

شاهد: أول تعليق من حفيد رشوان توفيق على قضية حجر أموال جده

شاهد: أول تعليق من حفيد رشوان توفيق على قضية حجر أموال جده

طليق منة فضالي يكشف تفاصيل صادمة عن انفصالهما

طليق منة فضالي يكشف تفاصيل صادمة عن انفصالهما

ما حقيقة شطب محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية؟

ما حقيقة شطب محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية؟

شاهد: زينب فياض تقلد والدتها هيفاء بأغنية (ست البنات)

شاهد: زينب فياض تقلد والدتها هيفاء بأغنية (ست البنات)

عربي

شاهد: الكشف عن لحظة استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي وملابسات الحادث

شاهد: الكشف عن لحظة استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي وملابسات الحادث

لبنان: عودة الاحتجاجات بسبب تردي الأوضاع المعيشية

لبنان: عودة الاحتجاجات بسبب تردي الأوضاع المعيشية

السعودية تعلن عن شروط تأشيرة السفر لأداء العمرة

السعودية تعلن عن شروط تأشيرة السفر لأداء العمرة

نقابات عمال مصر: يجب تبني مواقف عملية تؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته

نقابات عمال مصر: يجب تبني مواقف عملية تؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته