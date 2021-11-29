البرلمان العربي يُطالب المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي البغيض للأراضي الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأكد الاتحاد البرلماني العربي أن "السبيل الوحيد لحل الصراع العربي–الإسرائيلي، مرهون بالتوصل لتسوية عادلةٍ وشاملة للقضية الفلسطينية، من خلال التقيد الكامل بحلّ الدولتين، ومبادرة السلام العربية عام 2002، لإحلالِ السلام الحقيقي والأمن والاستقرار والازدهار".واستذكر الاتّحادَ البرلماني العربي، في بيان له، لمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، التاريخَ النضالي للشعبِ الفلسطيني، "الذي عانى لعقودٍ طويلةٍ من أبشع أنواع الظلم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية، التي أدمنت على انتهاك كرامته وحقه في العيش بأمن وسلام على أرضه".وتابع: إن "الاتّحاد يحتفي بمناسبة يوم التضامن العالمي مع هذا الشعب الصامد في وجه استمرار ممارسات اسرائيل الوحشية وانتهاكاتها لجميع قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن الدولي والإجماع الدولي".ودعا جميعَ أحرارِ العالم لإعلانِ وتطبيق نهجٍ تضامني فعّال، يُسهم في رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، ويُعيدُ الحقوق لأصحابها الشرعيين، ويضعُ نهاية لهذا الاحتلالِ.وأكد أنَّ السلام المنشود في منطقتنا العربية لن يتحققَ إلاّ إذا قامت الدولةُ الفلسطينيةُ المستقلةُ على حدودِ الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.