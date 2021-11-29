الجهاد الإسلامي تُعلق على تصريح أردوغان حول نيته التقارب مع إسرائيل
قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، داوود شهاب، إن موقف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يعد "تراجعاً عن كلامه حول إسرائيل".
وأضاف في تصريح لقناة (الميادين)، أن إعلان أردوغان استعداد أنقرة لبدء التقارب مع إسرائيل، "سيشكل صدمة للشعب التركي المساند للقضية الفلسطينية بكل مكوناته وتياراته"، معتقداً بأنه من الواضح أن "ضغوطاً مورست على تركيا لدفعها نحو هذا الإعلان حول إسرائيل".
وشدد شهاب على أن "حملات الهرولة نحو العدو الإسرائيلي لا يمكن أبداً أن تدفعنا إلى التراجع أو الاستسلام"، لافتاً إلى أن "الإمارات تقوم بدور خطير في مساومة دول عربية على تحقيق التنمية والازدهار مقابل التطبيع".
وكان أردوغان، قال: إن تركيا ستتخذ خطوات تقارب مماثلة مع مصر وإسرائيل بعد المحادثات مع الإمارات.
وبحسب ما نقلت وكالة (رويترز) فقد ذكر أردوغان "سنتخذ خطوات لتحسين العلاقات مع مصر وإسرائيل على غرار تلك العلاقات في الأسابيع الأخيرة مع الإمارات العربية المتحدة، والتي أفضت إلى استثمارات".
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