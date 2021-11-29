شؤون فلسطينية

اتحاد الموظفين: تعليق الإضراب في مؤسسات (أونروا) الخميس المقبل

اتحاد الموظفين: تعليق الإضراب في مؤسسات (أونروا) الخميس المقبل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قرر اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مساء اليوم الاثنين، تعليق الإضراب في مؤسسات (أونروا) الخميس المقبل على أن يبقى نزاع العمل بين الإدارة والاتحادات قائماً، لحين تطبيق ما جاء في الاتفاقية التي تم التوصل إليها.

وتعهد المفوض العام بصرف العلاوة السنوية وبأثر رجعي في وموعد أقصاه 31-3 وبضمانة من الدول المضيفة.

ووصل الاتحاد ما تحقق بأنه إنجاز كبير للاتحادات والمؤتمر العام، تجلى في وحدة الصف بين أعضاء المؤتمر العام، وتنفيذ إجراءات تصعيدية.

جاء ذلك في بيان له وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه وفيما يلي تفاصيله:



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