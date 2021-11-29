اتحاد الموظفين: تعليق الإضراب في مؤسسات (أونروا) الخميس المقبل





وتعهد المفوض العام بصرف العلاوة السنوية وبأثر رجعي في وموعد أقصاه 31-3 وبضمانة من الدول المضيفة.







جاء ذلك في بيان له وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه وفيما يلي تفاصيله:





ووصل الاتحاد ما تحقق بأنه إنجاز كبير للاتحادات والمؤتمر العام، تجلى في وحدة الصف بين أعضاء المؤتمر العام، وتنفيذ إجراءات تصعيدية.

رام الله - دنيا الوطنقرر اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مساء اليوم الاثنين، تعليق الإضراب في مؤسسات (أونروا) الخميس المقبل على أن يبقى نزاع العمل بين الإدارة والاتحادات قائماً، لحين تطبيق ما جاء في الاتفاقية التي تم التوصل إليها.