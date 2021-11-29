موقع أمريكي: إسرائيل تبادلت مع واشنطن معلومات استخبارية حول برنامج إيران النووي

وبعد خمسة أشهر من تعليقها، بدأت اليوم الاثنين في فيينا المحادثات الدولية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.





وستجري المحادثات في فندق باليه كوبرغ حيث أبرم اتفاق العام 2015.



