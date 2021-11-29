موقع أمريكي: إسرائيل تبادلت مع واشنطن معلومات استخبارية حول برنامج إيران النووي
نقل موقع (أكسيوس) عن مصدرين أمريكيين، قولهما، إن إسرائيل تبادلت مع واشنطن، معلومات استخبارية حول برنامج إيران النووي.
وأضاف الموقع بأن معلومات إسرائيل تشير إلى أن إيران تحضر لتخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، مشيرة إلى أن هذه الكمية كافية لإنتاج سلاح نووي.
وبعد خمسة أشهر من تعليقها، بدأت اليوم الاثنين في فيينا المحادثات الدولية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
وستجري المحادثات في فندق باليه كوبرغ حيث أبرم اتفاق العام 2015.
وبالإضافة إلى إيران، سيحضر المحادثات دبلوماسيون من المملكة المتحدة والصين وألمانيا وروسيا وفرنسا. أما الولايات المتحدة فستشارك بشكل غير مباشر.
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