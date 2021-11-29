اشتية: هناك شح كبير في الأموال المخصصة للرواتب





وأضاف في كلمة أمام فعاليات مدينة نابلس، حيث تعقد الحكومة جلستها الأسبوعية هناك، بأن العالم يساعدنا في المشاريع، ولكن لا توجد مساعدات لتغطية رواتب الموظفين.





وتابع اشتية: بأن الأموال التي تجنيها السلطة، من ثلاثة مصادر، الضرائب المحلية، المقاصة، والمساعدات الدولية.





وقال: الضرائب المالية 300 مليون شيكل شهرياً، والمقاصة مع إسرائيل حوالي 700 مليون شيكل، تخصم إسرائيل علينا 220 مليون شيكل، يبقى 500 مليون، وفاتورة الرواتب لوحدها 920 مليون شيكل، وتحتاج السلطة 1.2 مليار شيكل شهرياً لتغطية كامل مصاريفها.





وأضاف رئيس الوزراء: هناك عجز شهري في موضوع الرواتب، كنا نقترض من البنوك، ولكن هذا الشهر قد لا نقترض، ولكن الأيام القادمة ان شالله نستكمل احتياجاتنا.





وأردف: أوروبا ستصرف ستقدم 600 مليون دولار في عام 2022، منها 160 مليون لـ (أونروا).





وشدد اشتية على أن هناك شحاً كبيراً في الأموال المخصصة للرواتب، ونحاول أن نوازن، وتحدثنا مع دول عربية، معربا عن اعتقاده بأنها لن تترك فلسطين وحدها سياسياً ومالياً.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الاثنين، إن الأزمة التي تعاني منها الحكومة لا تتعلق بتمويل المشاريع، ولكن بتوفير الرواتب.