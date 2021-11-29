غرامات مالية كبيرة.. إسرائيل تتخذ إجراءات جديدة في مواجهة متحور (أوميكرون)



كما يحظر على المسافرين العائدين الى إسرائيل الصعود من مطار بن غوريون إلى القطار أو الحافلة، ويمكن الخروج من المطار فقط بواسطة مركبة خصوصية أو سيارة أجرة يسمح لها بالعمل بنصف طاقتها الاستيعابية ونقل الركاب في كل سفرة الى عنوان سكني واحد.



رام الله - دنيا الوطناتخذت إسرائيل إجراءات جديدة في محاولة لمواجهة متحور (كورونا) الجديد، الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية، (أوميكرون).وأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، أنه ضمن إجراءات منع تفشي متحور (أوميكرون)، سيتم فرض غرامة مالية قدرها 3500 شيكل حوالي 1100 دولار، لمن عادوا إلى إسرائيل ولم يجروا، فحصًا في اليوم الثالث من العزل.وقد دخلت الليلة الماضية حيز التنفيذ الأنظمة الرامية الى مواجهة (أوميكرون)، ومن بينها إلزام الإسرائيليين العائدين من دول افريقية مصنفة حمراء بالمكوث في فنادق لإيواء المحجورين حتى صدور نتائج الفحص الذي اجروه عند وصولهم الى إسرائيل.