مصرع مواطن إثر حادث سير ذاتي وقع جنوب مدينة نابلس



وأوضح العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، بأن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً حول وقوع حادث سير ذاتي انقلاب مركبة على الفور تحركت قوة من مركز شرطة عوريف ومن خبراء حوادث السير في شرطة المحافظة وطواقم الإسعاف وتم نقل المصاب إلى أحد مشافي المدينة ووصفت إصابته بالحرجة وأعلن الأطباء عن وفاته لاحقا.



وأضاف ارزيقات، بأنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

رام الله - دنيا الوطنلقي مواطن مصرعه إثر حادث سير ذاتي وقع جنوب مدينة نابلس.