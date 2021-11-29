زيارة: إحالة عطاءات مشروعي جنين-حيفا وطريق نابلس قلقيلية الرئيسي - بيت وزن

وقال زيارة أن مجلس الوزراء أقرّ في جلسته الأسبوعية التي عقدها في محافظة نابلس، اليوم، إحالة عطاءات المشاريع المذكورة وتخصيص مبالغ مالية لها، حيث تم تخصيص مبلغ 15 مليون شيكل لطريق جنين- حيفا، ومبلغ نحو 6.3 مليون شيكل لطريق نابلس قلقيلية- بيت وزن الرئيسي.



وجاء ذلك خلال اجتماع على هامش جلسة مجلس الوزراء، بهدف الاستماع لاحتياجات الهيئات المحلية واللجان الشعبية في المحافظة من مشاريع البنية التحتية، وذلك بحضور وزراء الأشغال والحكم المحلي والاتصالات ورئيس سلطة جودة البيئة وممثل عن سلطة المياه.



واستمع زيارة لاحتياجات الهيئات المحلية واللجان الشعبية في المخيمات من مشاريع الطرق، وأشار إلى أن أن الوزارة تخطط لتنفيذ عدد من الطرق في المحافظة، مبينا أنه سيتم دراسة الاحتياجات المذكورة وتنفيذ الممكن منها حسب امكانيات الحكومة.



رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الأشغال العامة والاسكان د. محمد زيارة عن إحالة عطاءات مشاريع طريق جنين - حيفا، وكذلك إعادة إنشاء طريق نابلس قلقيلية الرئيسي - بيت وزن، مبينا أنه سيتم بدء العمل في المشروعين خلال الفترة القليلة القادمة.