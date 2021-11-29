فيديو: مشاهد مروعة لعاصفة تسببت بمقتل أربعة أشخاص في اسطنبول

















رام الله - دنيا الوطنأعلنت ولاية إسطنبول، اليوم الاثنين، مصرع أربعة أشخاص بينهم أجنبي وإصابة 19 جراء سوء الأحوال الجوية.وأوضحت الولاية في بيان، أنه وفقا لبيانات إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، لقي 4 أشخاص مصرعهم بينهم مواطن أجنبي وأصيب 19 منهم 3 في حالة حرجة جراء سوء الأحوال الجوية، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).وأضافت: أن جميع فرق الطوارئ المعنية تقوم بمهامها على أكمل وجه وتعمل بشكل مكثف في ردها على مكالمات الطوارئ التي يتم إجراؤها على الرقم المخصص "112".