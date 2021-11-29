دولي

فيديو: مشاهد مروعة لعاصفة تسببت بمقتل أربعة أشخاص في اسطنبول

فيديو: مشاهد مروعة لعاصفة تسببت بمقتل أربعة أشخاص في اسطنبول
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت ولاية إسطنبول، اليوم الاثنين، مصرع أربعة أشخاص بينهم أجنبي وإصابة 19 جراء سوء الأحوال الجوية.

وأوضحت الولاية في بيان، أنه وفقا لبيانات إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، لقي 4 أشخاص مصرعهم بينهم مواطن أجنبي وأصيب 19 منهم 3 في حالة حرجة جراء سوء الأحوال الجوية، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).

وأضافت: أن جميع فرق الطوارئ المعنية تقوم بمهامها على أكمل وجه وتعمل بشكل مكثف في ردها على مكالمات الطوارئ التي يتم إجراؤها على الرقم المخصص "112".


 



 


 


 


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