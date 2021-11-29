دولي

جو بايدن: لسنا بحاجة إلى إجراءات إضافية لمواجهة المتحور الجديد

جو بايدن: لسنا بحاجة إلى إجراءات إضافية لمواجهة المتحور الجديد
الرئيس الأمريكي جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاثنين، إن الإعلان السريع عن متحور (كورونا) "ساعدنا في اتخاذ الخطوات اللازمة".

وأضاف في كلمة له حول المتحور الجديد لفيروس (كورونا)، (أوميكرون)، أن المتحور الجديد مصدر للقلق وليس الرعب، مؤكداً أننا "لدينا الأدوات اللازمة لمواجهة المتحور الجديد والوسيلة المثلى للوقاية هي تلقي اللقاحات".

وتابع بايدن: "نحن أكبر متبرع بلقاحات (كورونا) في العالم وأرسلنا 275 مليون جرعة إلى 110 دول" ولا أرى أننا بحاجة إلى إجراءات إضافية لمواجهة المتحور الجديد".

وقال الرئيس الأمريكي: "عند الحاجة لجرعات لقاح جديدة لمواجهة (أوميكرون) سنفعل ما بوسعنا لتسريع إنتاجها وتوزيعها".

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