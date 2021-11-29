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شاهد: الكشف عن لحظة استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي وملابسات الحادث

شاهد: الكشف عن لحظة استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي وملابسات الحادث
رام الله - دنيا الوطن
قال مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، إن الطائرة المستخدمة في محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "مصنعة محليا".

ونشر الأعرجي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف منزل الكاظمي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأوضح أن الهجوم على منزل رئيس الوزراء "تم بطائرتين مسيرتين وحصلنا على إحداثيات موقع إطلاقهما".

كما أعلن الأعرجي عن "توقيف مدير مكافحة المتفجرات وأحد مدراء الأدلة الجنائية لعدم قيامهما بواجباتهما في التحقيق بحادث اغتيال الكاظمي".

وكشف مصدر لموقع (روسيا اليوم) قبل أيام، عن إيداع قائدين أمنيين عراقيين في التوقيف على خلفية محاولة اغتيال الكاظمي.

وفي وقت سابق، أكد مصدر للموقع، أن الأجهزة حددت ثلاثة أشخاص متهمين بالوقوف وراء محاولة اغتيال الكاظمي في السابع من الشهر الحالي.


 

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