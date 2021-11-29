أبو مجاهد: نشيد بموقف الوفد البرلماني الإيراني لمقاطعة كلمة ديختر بجلسة الاتحاد البرلماني الدولي

رام الله - دنيا الوطنقال أبو مجاهد البريم، مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين: "نشيد بالموقف المبدئي والشجاع للوفد البرلماني الإيراني لمقاطعته اجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي لحظة كلمة رئيس الكنيست الصهيوني المجرم آفي ديختر في اجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في مدريد".وأضاف البريم، في تصريحات صحفية له، مساء اليوم الاثنين: "هذا الموقف المقدر من قبل شعبنا الفلسطيني ومقاومته وكافة شعوب الامة يدلل على أصالة المواقف المبدئية والجذرية الثابتة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم الشعب الفلسطيني ومساندته على كافة الأصعدة وكل الميادين وبكل الوسائل الممكنة".وفي السياق، أكد البريم، ان الشعب الفلسطيني ومقاومته لن ينسى هذا الموقف الشجاع للوفد البرلماني الإيراني، وستظل هذه المواقف مخلدة عبر تاريخ النضال والكفاح الفلسطيني .