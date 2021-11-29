أوغلو: تركيا ستقف دائما إلى جانب الفلسطينيين وقضيتهم العادلة

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده ستقف دائمًا إلى جانب الفلسطينيين في قضيتهم العادلة.جاء ذلك في تغريدة نشرها وزير الخارجية التركي، اليوم الاثنين، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الأمم المتحدة في 29 نوفمبر/تشرين ثاني من كل عام، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وتابع أوغلو: "فلسطين لن تبقى وحيدة أبدًا، سنواصل دائما الوقوف إلى جانب إخواننا الفلسطينيين الذين يناضلون من أجل قضيتهم العادلة".