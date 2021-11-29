شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يجتمع مع نظيره اللبناني في قطر

الرئيس عباس يجتمع مع نظيره اللبناني في قطر
الرئيس عباس ميشيل عون
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، مع رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون في العاصمة القطرية الدوحة.

وأطلع الرئيس عباس نظيره اللبناني على آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

وبحت الرئيسان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات الأخوية وسبل تطويرها وتنميتها في المجالات كافة.

وحضر الاجتماع عن الجانب الفلسطيني، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس مصطفى أبو الرب، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وياسر عباس، وسفير دولة فلسطين لدى دولة قطر منير غنام.

وعن الجانب اللبناني، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وسفيرة لبنان لدى قطر فرح بري، ومدير عام الأمن العام اللواء الركن عباس إبراهيم، ومستشار الرئيس اللبناني، الوزير السابق بيار رفول، والمستشار الإعلامي رفيق شلالا، والمستشار السفير أسامة خشاب.

وكان الرئيس محمود عباس قد وصل، اليوم الإثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، بدعوة من أخيه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للمشاركة في افتتاح منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم يوم غد.

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