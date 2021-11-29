الرئيس عباس يصل الدوحة بدعوة من أمير قطر

رام الله - دنيا الوطنوصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، العاصمة القطرية الدوحة، بدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للمشاركة في افتتاح منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم يوم غد.وسيلتقي الرئيس عباس خلال الزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعددا من رؤساء الوفود المشاركين في افتتاح البطولة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.ويضم الوفد كلا من: أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الفريق جبريل الرجوب، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس مصطفى أبو الرب، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وياسر عباس، وسفير دولة فلسطين لدى دولة قطر منير غنام.