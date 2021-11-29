شؤون فلسطينية

الهند: نؤكد دعمنا الثابت للقضية الفلسطينية

الهند: نؤكد دعمنا الثابت للقضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، اليوم الاثنين، دعم بلاده الثابت للقضية الفلسطينية.

وقال مودي في رسالة بعثها، لمناسبة الاحتفال السنوي باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن العلاقات مع الشعب الفلسطيني تستند على الأواصر الراسخة التاريخية على المستوى الشعبي بين أمتينا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وشدد على أن الهند تشكّل شريكا ملتزما لفلسطين في مجال التنمية، وتنخرط بنشاط في تقديم المساعدة الفنية والاقتصادية في سبيل تحسين حياة الشعب الفلسطيني، بما فيها التكنولوجية الفلسطينية الهندية، والمدارس، والمطبعة الوطنية ومشروع تمكين النساء، وسنواصل دعم جهود فلسطين الرامية إلى بناء الدولة.

وقال رئيس وزراء الهند: "ما فتئت الهند تتبنى موقفا ثابتا بشأن القضية الفلسطينية، ويحدوها الأمل لاستئناف الحوار في وقت مبكر بين فلسطين وإسرائيل من أجل المضي قدما صوب إيجاد حل شامل تفاوضي".

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