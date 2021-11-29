شؤون فلسطينية

معروف: سنسير وفق مستجدات الحالة الوبائية وليس بالضرورة أن نشهد إجراءات حادة

معروف: سنسير وفق مستجدات الحالة الوبائية وليس بالضرورة أن نشهد إجراءات حادة
رام الله - دنيا الوطن
قال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي: "سنسير وفق متطلبات ومستجدات الحالة الوبائية في قطاع غزة، وليس بالضرورة أن نشهد إجراءات حادة ومباشرة.

ووفق وكالة "شهاب" المحلية، اكد معروف، أن الإجراءات الحكومية في ضوء حالة الفزع العالمية من المتحور الجديد لـ(كورونا)، ستكون بالأساس وقائية، ويتم السعي من خلالها قدر المستطاع لمنع أو تأخير دخول هذا المتحور.

وكان أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة، قد أكد في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن خلية الأزمة بالصحة راجعت كافة الملفات المتعلقة بالجهوزية والاستعداد لمواجهة الموجة المحتملة.

وأكد القدرة في أعقاب الانتهاء من اجتماع خلية الأزمة في الوزارة على استنفار الخلية لكافة الفرق الميدانية، وتسيير وحدات متنقلة للتطعيم داخل الأحياء السكنية، مؤكدةُ عزمها على تكثيف حملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) في المجتمع والمؤسسات والمدارس والجامعات.

وأشار إلى أن الخلية دعت لضرورة التزام المواطنين والمؤسسات والقطاعات المختلفة بإجراءات الوقاية والسلامة، مشيرةً إلى مأمونية وسلامة التطعيمات المتوفرة ونجاعتها في الحماية من مضاعفات الفيروس.

وعقدت خلية الأزمة بوزارة الصحة برئاسة يوسف أبو الريش وكيل الوزارة، اجتماعاً مهماً لبحث تطورات الحالة الوبائية في أعقاب المخاوف العالمية من انتشار المتحور الجديد (اوميكرون) شديد سرعة الانتشار.

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