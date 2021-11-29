"الصحة العالمية": الخطر المرتبط بالمتحورة (أوميكرون) مرتفع للغاية





وقالت المنظمة إنه "من المتوقع إصابة الأشخاص المطعمين بلقاحات فيروس (كورونا) بالمتحور الجديد وإن كان بنسبة محدودة".



وحثت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في توصية فنية للدول الأعضاء وعددها 194 دولة على الإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية و"التأكد من وضع خطط لتخفيف الأزمات" للحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



وقالت المنظمة: "(أوميكرون) به عدد لم يسبق له مثيل من زيادة التحورات وبعضها يثير القلق بالنسبة للأثر المحتمل على مسار الجائحة". وأضافت: "تقييم مجمل الخطر العالمي المتعلق بأوميكرون مرتفع للغاية".



وتابعت المنظمة: أن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث للوصول إلى فهم أفضل لاحتمال تغلب (أوميكرون) على اللقاحات والمناعة المكتسبة بعد الإصابة. وأضافت أنه من المتوقع الحصول على المزيد من البيانات خلال الأسابيع المقبلة.



رام الله - دنيا الوطنقالت منظمة الصحة العالمية، إن سلالة (أوميكرون) المتحورة من فيروس (كورونا) من المرجح أن تنتشر على مستوى العالم مما يشكل خطرا عالميا "مرتفعا للغاية"، إذ قد يكون لزيادة حالات (كوفيد-19) "عواقب وخيمة في بعض المناطق".