شؤون فلسطينية

رأفت: اقتحام الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ للحرم الإبراهيمي عمل استفزازي وعدواني

رأفت: اقتحام الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ للحرم الإبراهيمي عمل استفزازي وعدواني
رام الله - دنيا الوطن
أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت اقتحام رئيس دولة الاحتلال اسحق هرتسوغ، مساء أمس الأحد، الحرم الإبراهيمي الشريف ووصفه بالعمل الاستفزازي و اللاقانوني. 

وأكد رأفت في بيان له، اليوم الاثنين، على أن هذه الممارسات العدوانية تأتي في إطار الاستفزاز الصارخ لمشاعر المسلمين ومحاولة لتغيير الوضع القائم على الأرض، وفرض وقائع جديدة تخدم مصالح المستوطنين المتطرفين،‫ كما أنها تأتي في سياق مخططات دولة الاحتلال لمواصلة تهويد البلدة القديمة في الخليل، بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف وترسيخا متعمدا لعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري والفصل العنصري وجرائم الحرب الممنهجة التي تتعرضلها مدينة الخليل على وجه الخصوص.

وشدد رأفت على أن هذه الممارسات العدوانية ستعمل على جر المنطقة لحرب دينية لا تحمد عقباها كما أنها تأتي في سياق نهج دولة الاحتلال القائم على تحد جميع القرارات الأممية التي تؤكد على ضرورة إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام1967م وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية. 

وطالب رأفت المجتمع الدولي إلى التحرك الفعلي واتخاذ إجراءات وقرارات واضحة وفاعلة على أرض الواقع بما في ذلك توفير الحماية الدولية العاجلة وفرض عقوبات على دولة الاحتلال وإلزامها بالقرارات الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني -الإسرائيلي.

و أكد في هذا السياق على مواصلة القيادة الفلسطينية العمل بالمحافل الدولية من أجل تعليق عضوية دولة إسرائيل في الأمم المتحدة ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها الممنهجة بحق شعبنا الأعزل.

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