"المجتمع المدني" تدعو القوائم الانتخابية ضرورة اظهار صورة النساء وأسمائهن خلال فترة الدعاية





وأضافت: "لما في ذلك من اسهام في تعزيز حضور المرأة الفلسطينية ودورها التاريخي في النضال الوطني الفلسطيني".



وأكدت الهيئات الرقابة الموقعة أدناه على أن عدم وضع أسماء النساء وصورهن على منشورات الدعاية الانتخابية، او استبدالها برموز أو شعارات، فيه انتقاص من دورهن في المشاركة السياسية وامتهان لكرامتهن الإنسانية وعدم التزام بميثاق الشرف الخاص الذي وقعته لجنة الانتخابات ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب، وشخصيات مستقلة.





رام الله - دنيا الوطنأهابت مؤسسات المجتمع المدني المسجلة كهيئات رقابة على الانتخابات لدى لجنة الانتخابات المركزية بكافة القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات المحلية في مرحلتها الأولى، ضرورة احترام كرامة وشخصية النساء المرشحات ضمن هذه القوائم، ونشر أسمائهن وصورهن خلال الدعاية الانتخابية.